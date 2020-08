Sabrina Salerno molto preoccupata: è successo tutto un anno fa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Questo articolo Sabrina Salerno molto preoccupata: è successo tutto un anno fa . Sabrina Salerno è apparsa davvero molto preoccupata su Instagram ed i fan hanno avuto paura per lei: che cos’è successo all’attrice? I dettagli. Sabrina Salerno è ancora oggi molto preoccupata e turbata per quanto accaduto a Beirut, con quella tragica esplosione che purtroppo ha ucciso tantissime persone e causato gravissimi danni. La famosissima attrice italiana … Leggi su youmovies

ilsanto83 : RT @Toni_ct_1: Fate sapere a Sabrina Salerno che la voglio sposare. - meryanne61 : RT @Toni_ct_1: Fate sapere a Sabrina Salerno che la voglio sposare. - d_yokr : Simona Tagli e Sabrina Salerno 2 - yppi2011 : RT @Toni_ct_1: Fate sapere a Sabrina Salerno che la voglio sposare. - caotica1989 : RT @Toni_ct_1: Fate sapere a Sabrina Salerno che la voglio sposare. -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno

YouMovies

Sabrina Salerno è apparsa davvero molto preoccupata su Instagram ed i fan hanno avuto paura per lei: che cos’è successo all’attrice? I dettagli. Sabrina Salerno è ancora oggi molto preoccupata e turba ...Compleanno in barca per Sabrina Ghio, la sua vita è cambiata dopo il no a Uomini e Donne È cambiata la vita di Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici, dopo il no ricevuto a Uomini e Donne da Nicolò Ranio ...