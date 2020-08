Ricerca Cnr: la propensione a mentire? Dipende anche da quanto mangiamo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Uno studio a cui ha partecipato l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc), condotto dal Joint Research Center della Commissione Europea e il Gate-Lab del Cnr francese, getta le basi per comprendere l’influenza del metabolismo sulla propensione a mentire. I Ricercatori hanno lavorato con 150 soggetti sperimentali, e hanno dimostrato che la propensione a dire il falso Dipende in parte dai livelli di glucosio nel sangue e che potrebbe esserci un legame con l’obesità. Questi risultati sono stati pubblicati dalla rivista Scientific Reports del gruppo Nature. “Ad oggi, sappiamo che i cambiamenti dello status energetico a breve termine, come quelli indotti dal digiuno o dalla sazietà, e quelli a lungo termine, ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : #Ricerca #Cnr: la #propensione a #mentire? #Dipende anche da quanto #mangiamo - labuonasalute : #labuonasalute #flashluminosiultrarapidi #cnr #politecnicodimilano #naturephotonics Scoperto un nuovo sistema per… - AiseStampa : RICERCA E COVID-19: IL CNR PROSEGUE LA SUA ATTIVITÀ DI RECLUTAMENTO - Annalis80790333 : RT @StampaCnr: Da uno studio, condotto nell’ambito del progetto #Prolat dal #Cnr-Ispa in collaborazione con @CREA_Ricerca, è emerso che il… - CNR_DIITET : RT @RdS_CSEA: “Abbiamo bisogno di un nuovo modello di sviluppo industriale in cui integrare #ricerca e innovazione. Un modello per il quale… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca Cnr Ricerca Cnr: la propensione a mentire? Dipende anche da quanto mangiamo Il Denaro Ricerca Cnr: la propensione a mentire? Dipende anche da quanto mangiamo

Uno studio a cui ha partecipato l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc), condotto dal Joint Research Center ...

Identificato target molecolare coinvolto nello sviluppo della SLA

Roma, 5 ago. (askanews) – Uno studio, pubblicato su “Nature Communications” e condotto da ricercatori dell’IRCCS San Raffaele (Luca Muzio, Neuroimmunology Unit), dell’Università Statale (Pierfausto Se ...

Uno studio a cui ha partecipato l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Istc), condotto dal Joint Research Center ...Roma, 5 ago. (askanews) – Uno studio, pubblicato su “Nature Communications” e condotto da ricercatori dell’IRCCS San Raffaele (Luca Muzio, Neuroimmunology Unit), dell’Università Statale (Pierfausto Se ...