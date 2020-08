OnePlus Nord, OnePlus 8/8 Pro e i servizi di Facebook che non si disinstallano (Di mercoledì 5 agosto 2020) OnePlus sta inserendo nei propri smartphone più recenti dei servizi Facebook non eliminabili, insomma dell'autentico bloatware. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

infoitscienza : OPPO K7 5G ufficiale in Cina: il gemello diverso di OnePlus Nord (foto) - infoitscienza : OnePlus Nord trema: POCOPHONE ha in serbo uno smartphone della stessa stoffa - infoitscienza : OnePlus Nord è in ritardo: se lo avete ordinato da Amazon arriverà dopo Ferragosto | AndroidWorld - infoitscienza : OnePlus Nord: grossi ritardi per chi l'ha preso su Amazon - infoitscienza : POCO: in arrivo il rivale di OnePlus Nord -