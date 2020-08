Multa nulla se l’etilometro non è omologato o calibrato, la sentenza (Di mercoledì 5 agosto 2020) Arriva una sentenza che fa molto discutere, la Multa è nulla se l’etilometro non è omologato o calibrato. La sentenza del Giudice di Pace di Verona, ha rammentato gli obblighi e la legittimità per l’accertamento dello stato di ebrezza con strumenti adeguati e soprattutto omologati e calibrati, si parla dell’etilometro. Multa nulla se l’etilometro non è omologato La sentenza evidenzia l’importanza della legittimità dell’accertamento dello stato di ebbrezza eseguito attraverso l’etilometro che deve possedere l’attestazione dell’avvenuta calibrazione e omologazione. La mancanza di tale attestato, necessario a garantire il ... Leggi su notizieora

