MotoGp, Fabio Quartararo deciso a sfruttare l’assenza di Marquez a Brno: “l’obiettivo è salire sul podio” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Due gare e 50 punti conquistati, bottino pieno per Fabio Quartararo a Jerez, dove il francese ha conquistato due grandi vittorie davanti a Maverick Viñales. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesL’assenza di Marc Marquez anche a Brno spinge il Diablo a provarci anche in Repubblica Ceca, l’obiettivo è quello di mettere un margine sempre maggiore tra sé e il campione del mondo, così da metterlo fuori gioco al momento del suo rientro. Non sarà facile comunque avere la meglio sulle Yamaha ufficiali, molto in palla come dimostrato a Jerez: “in questa settimana a casa mi sono goduto le vittorie ottenute a Jerez ripercorrendo mentalmente i primi due round di questo 2020 – le parole di Fabio Quartararo – Brno ... Leggi su sportfair

MotoriNews24 : MotoGP, si allunga lo stop di Marquez: assist a Fabio Quartararo - ElDiablofanpage : MotoGP Brno: Fabio Quartararo cerca il tris, Franco Morbidelli il riscatto - yo_itsmeRam : @MotoGP Dovi,pecco, Fabio - Alexwalra : @MotoGP Again Fabio QUARTARARO - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Fabio #Quartararo e Franco #Morbidelli approdano a Brno per la terza gara stagionale #MotoGP. Ma in casa #Yamaha… -