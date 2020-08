La tesi dell'incidente e il dubbio dell'attentato. Ma queste esplosioni sono la fine di Hezbollah (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fiamma Nirenstein La costola degli ayatollah già invisa al popolo. Israele offre soccorso medico Beirut è una bella città di mare, e i libanesi un popolo affascinante, che avrebbe potuto avere un destino diverso, come unico Paese arabo davvero pluralista, se gli Hezbollah non lo avessero stretto in una morsa di violenza e di conseguente penuria. È difficile anche se ancora se ne sa poco, pensare a quello spaventoso fungo, nero, bianco, rosso che ha sparso distruzione e morte nella capitale libanese, senza che il pensiero corra al'egoismo bellicistico e carico di sottintesi degli Hezbollah di Hassan Nasrallah, figli legittimi e preferiti del regime iraniano degli ayatollah. Un'esplosione, anche se non volontaria, fa pensare agli Hezbollah. In particolare, vedendo le lacrime in ... Leggi su ilgiornale

SebastianoRus10 : RT @andreaventura01: @Acidelius Secondo fonti anonime del Pentagono, la tesi dell'incidente non regge per un secondo. La natura del bersagl… - SStanizzi : Su “La notte della Repubblica” ho basato tutta la narrativa della mia tesi su “Le Ragioni della Sopravvivenza dell… - Europeo91785337 : @fabiano8marzo @IlariaRicciP @AntonioDiBari85 Forzare strumentalmente a fini politici un errorre di typing, un laps… - Sakurauchi_Hime : RT @Dade_Maglio: @FunkyDancer_ @avv_fabriziorug @marzia38580873 @anny_mas66 Siamo d'accordo, è che stavo cercando di opporre un ragionament… - campione1935 : RT @guidobodrato: La politologia dominante ritiene che la competizione tra 'sistemi', sia ormai una competizione tra 'metropoli'. Tesi disc… -

Ultime Notizie dalla rete : tesi dell Parma, la tesi di laurea su Confucio discussa nel museo Cinese La Repubblica Sant'Elpidio a Mare: Rachele Ciarrocchi consegna la tesi sul Crivelli

1' di lettura 05/08/2020 - E' stata ricevuta in Comune la studentessa Rachele Ciarrocchi, giovane laureata presso la Scuola di Studi umanistici e della Formazione all'Università degli Studi di Firenze ...

Il CEO di ByteDance a gamba tesa su Trump

Il vero obiettivo degli Stati Uniti è il ban di TikTok, non l’acquisizione da parte di Microsoft o di una delle altre realtà interessate. Questo il parere di Zhang Yiming (nell’immagine qui sopra), fo ...

1' di lettura 05/08/2020 - E' stata ricevuta in Comune la studentessa Rachele Ciarrocchi, giovane laureata presso la Scuola di Studi umanistici e della Formazione all'Università degli Studi di Firenze ...Il vero obiettivo degli Stati Uniti è il ban di TikTok, non l’acquisizione da parte di Microsoft o di una delle altre realtà interessate. Questo il parere di Zhang Yiming (nell’immagine qui sopra), fo ...