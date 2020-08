Inter-Getafe 2-0, Highlights e tabellino del match: nerazzurri ai quarti di Europa League (Di mercoledì 5 agosto 2020) Highlights Inter Getafe- L’Inter supera 2-0 il Getafe e vola ai quarti di finale di Europa League. match combattuto e agguerrito. Decidono i gol di Lukaku ed Eriksen. Molina fallisce… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo in vista di #InterGetafe ?? La gallery completa qui ?? - Inter : ?? | GRUPPO Camminata mattutina a Düsseldorf, tutti uniti in vista del match di stasera ???? ??… - Inter : ??? | MATCH REPORT #Lukaku + #Eriksen, l'Inter vola ai quarti di #UEL ?? Il racconto di #InterGetafe minuto per min… - GiancarloBass88 : RT @MaxCallegari: Getafe brutto, sporco e cattivo, tutelato oltremodo da arbitro #Taylor inadeguato (primo ammonito ?? al 90’). L’@Inter avr… - Fprime86 : RT @SkySport: Conte parla del colpo Sanchez dopo Inter-Getafe -