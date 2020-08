Insigne, domani test decisivo. Se calciando con l’interno piede non sentirà dolore, sarà in campo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Buone notizie per il Napoli: Lorenzo Insigne non avverte più dolore all’adduttore, scrive la Gazzetta dello Sport. “La buona notizia c’è: Lorenzo Insigne non avverte dolore. E questo apre ad un maggiore ottimismo in considerazione della gara di Barcellona”. Il capitano sta proseguendo con le terapie. “Ha intuito che il muscolo infiammato può anche essere tenuto sotto controllo. Ma prima di avere indicazioni più o meno probabili bisognerà attendere il test sul campo che il capitano dovrebbe svolgere domani mattina o, al massimo, nel pomeriggio. Solo provando a correre e calciare si potrà capire come procede la cura. Il test dovrà essere pure impegnativo, perché ... Leggi su ilnapolista

napolista : Insigne, domani test decisivo. Se calciando con l’interno piede non sentirà dolore, sarà in campo Sulla Gazzetta. E… - Colomba24510649 : RT @napolista: CorSport: Insigne sta recuperando. Dolore sparito, potrebbe farcela La lesione al tendine è piccolissima e l’edema osseo si… - napolista : CorSport: Insigne sta recuperando. Dolore sparito, potrebbe farcela La lesione al tendine è piccolissima e l’edema… - allgoalsnapoli : PRIMA PAGINA - CdS: 'Insigne in campo, recupero prodigioso: domani il test' #forzanapolisempre #BarcellonaNapoli… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: PRIMA PAGINA - CdS 'Insigne in campo, domani il test' -