In spiaggia chiede il distanziamento per il figlio malato ma viene aggredita: «Il Coronavirus non esiste» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (5 agosto)«Il Coronavirus non esiste. Se suo figlio è malato lo tenga chiuso in casa». Questa la frase che due turiste, in Toscana, hanno gridato alla madre di un bambino con problemi respiratori e da poco sottoposto a un trapianto di trachea. La donna aveva chiesto di rispettare il distanziamento sociale in spiaggia. Cosa è successo A raccontare la vicenda è Il Tirreno secondo cui i fatti si sono verificati sabato pomeriggio a Massa Carrara quando due donne improvvisamente hanno deciso di srotolare un telo mare accanto al bambino. Così vicino da toccargli i piedi. «Ho visto mio figlio guardarmi con occhi increduli e impauriti, come a volermi chiedere ... Leggi su open.online

HuffPostItalia : Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - MediasetTgcom24 : In spiaggia a Massa con il figlio malato chiede il distanziamento sociale: insultata da due bagnanti… - EmilZatopek245 : RT @IlReverendo71: Chiede distanza per il figlio malato, aggredita in spiaggia: “Tienilo a casa. Il #Covid non esiste”. Ma quanto cazzo ne… - CardelliAc : RT @PieraBelfanti: Meno male ch i vicini hanno preso le loro difese... Chiede distanza per il figlio malato, aggredita in spiaggia: 'Tieni… - EmanuelePigni : RT @LucillaMasini: Massa. In spiaggia col figlio malato chiede il distanziamento sociale. Due bagnanti: 'Il Covid non esiste, se sta male t… -