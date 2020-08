Il Cts conferma la distanza di un metro sui treni. Capienza al 50% anche per i regionali (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nel giorno in cui raddoppiano i nuovi contagi da coronavirus e la Lombardia torna ad essere il ‘motore’ dell’epidemia in Italia con il 36% dei positivi trovati, il Comitato tecnico scientifico (Cts) è orientato a confermare la distanza di un metro sui treni. La videoconferenza degli esperti del governo con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli va avanti per ore, ma anche le parole del ministro della Sanità fanno pensare a una proroga delle indicazioni più prudenti. “La mia ordinanza non è legata solo alla vicenda dei treni ma al rispetto delle regole essenziali e i termini dell’ordinanza verranno confermati nel Dpcm che approveremo - dice Roberto Speranza al question time alla Camera -. Ogni scelta ... Leggi su huffingtonpost

