"Il Covid-19 non esiste!", mamma aggredita da complottiste (Di mercoledì 5 agosto 2020) Covid-19 non esiste, è questo la tesi che alcune donna hanno sostenuto in spiaggia, prima di aggredire una mamma che voleva dar valere i suoi diritti. Il Covid-19 non esiste, non secondo alcune donne che erano sulla spiaggia di un paesino italiano. Le tesi complottiste continuano a prendere piede e sempre più persone stanno affermando …

matteosalvinimi : Ma vi pare normale che un ex (per fortuna) ambasciatore insulti il presidente di un Paese amico come il Brasile,… - HuffPostItalia : Chiede distanze per il figlio trapiantato. Aggredita in spiaggia: 'Tienilo a casa. Il Covid non esiste' - marattin : Se sento un altro tg dire “il risultato dell’Indagine Istat è che se si incontrano 20 persone si ha il 50% di proba… - Mariara22504898 : RT @GiampaoloGalli: Qui il comunicato di #CDP su #Sammontana . Dicono che l’azienda va bene e ha retto alla crisi Covid mantenendo inaltera… - Majden3 : RT @PieraBelfanti: Meno male ch i vicini hanno preso le loro difese... Chiede distanza per il figlio malato, aggredita in spiaggia: 'Tieni… -

