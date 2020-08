Google chiude Play Music, il servizio di acquisti e streaming musicali (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’azienda interromperà totalmente il servizio Google Play Music entro l’autunno per concentrarsi su YouTube Music. A partire dal prossimo settembre Google Play Music non sarà più disponibile in Australia e Nuova Zelanda, ed entro la fine di ottobre il servizio sarà dismesso anche nel resto del mondo. Lo ha annunciato in un comunicato la società fondata da Larry Page e Sergey Brin, rendendo noto che per quella data gli utenti non potranno più usufruire del servizio di streaming, download e upload Musicali offerti da quella app. Play Music è la app di Google ... Leggi su bloglive

