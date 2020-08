Giulia Molino, lo sfogo su Instagram: “Alcune persone andranno via…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ancora uno sfogo su Instagram per la cantante dell’ultima edizione di Amici, Giulia Molino, che ha riscosso già un notevole successo: ecco il motivo In poco tempo Giulia Molino è diventata sempre più seguita con un successo smisurato con la canzone “Va tutto bene“. La cantante napoletana, molto amata nell’ultima edizione di Amici di Maria … L'articolo Giulia Molino, lo sfogo su Instagram: “Alcune persone andranno via…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

WebradioFinance : Ora in onda Giulia Molino - Va tutto bene su Webradio Finance - infoitcultura : Giulia Molino svela i progetti dopo Amici: 'Grande slancio per il futuro' | LaNostraTv - infoitcultura : Amici, Giulia Molino confessa: 'Grande slancio per il futuro' - infoitcultura : Giulia Molino schianto in costume: l'ex di Amici come non l'avete mai vista - Gatizz7 : Assolutamente a caso dico che è un giorno intero che sono sconvolta perché convintissima che Giulia Molino fosse de… -