Esplosione Libano | la gaffe del sottosegretario agli Esteri Di Stefano è virale

Manlio Di Stefano e il tweet sull'Esplosione in Libano Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, nel tentativo di esprimere la sua solidarietà al popolo libanese colpito dalla tragica Esplosione al porto di Beirut, ha commesso una clamorosa gaffe. Su Twitter il politico M5s ha scritto: "Con tutto il cuore mando un abbraccio ai nostri amici libici. Lo abbiamo già detto e lo ripeto anche io, l'Italia c'è ed è pronta a dare tutto l'aiuto possibile. Coraggio". Nel tweet Di Stefano ha scambiato il Libano con la Libia. Un errore che non è sfuggito agli utenti. Sui social hanno infatti iniziato ad accusare il ...

La tragedia che ha colpito Beirut in Libano, dove una serie di esplosioni hanno causato oltre 100 morti e migliaia di feriti, non poteva lasciare indifferente Mika. Il cantante, infatti, è nato a Beir ...capitale del Libano, dove ci sono state due violente esplosioni che hanno causato più di 100 morti e 4mila feriti. "Non riesco neanche a immaginare cosa abbiano provato e quali devastanti ricordi ...