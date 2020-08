Controlli a tappeto sulle spiagge della Gallura contro gli abusi delle concessioni balneari (Di mercoledì 5 agosto 2020) , Visited 144 times, 144 visits today, Notizie Simili: Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del… Coronavirus nelle case di riposo della Gallura,… La Gallura, i suoi comuni e le sue bellezze ... Leggi su galluraoggi

quilivorno : #livorno Questura e Falchi, ancora controlli a tappeto. Rissa, sospesa la licenza al locale - affittozorro : @mbx1900 @claudeger55 I prericoverati sono per lo più asintomatici potenzialmente in grado di infettare un ospedal… - VallePeligna : CONTROLLI A TAPPETO CONTRO ALTA VELOCITA', DIECI VERBALI TRA SCANNO E ROCCARASO - socrate114 : @Emanuele676 Il virologo sui migranti: 'Sono stati abbandonati a se stessi: servivano controlli a tappeto'. E aggiu… - fontanabuona : Polizia ferroviaria: controlli a tappeto con unità cinofile -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli tappeto

IL GIORNO

Sono 31 i nuovi casi di covid 19 a Messina dove in 2 sono in Rianimazione perché in difficoltà respiratorie. Segnalato focolaio nella casa di cura Cristo Re Salgono a 31 i casi positivi al Covid 19 ...Con ciò tentando solo di garantirsi la continuità, nascondendo la polvere delle indagini sotto il tappeto. Insomma ... in qualità di Presidente del Comitato di indirizzo e controllo della società come ...