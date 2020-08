Conte, la solidarietà a Beirut e i sovranisti che rispondono “prima gli italiani” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Dopo la terribile esplosione di ieri a Beirut Giuseppe Conte ha espresso solidarietà al Libano spiegando che l’Italia farà il possibile per fornire il proprio sostegno e il proprio aiuto. Il presidente del Consiglio ha pubblicato su Facebook le sue parole: Nonostante Conte INFORMI chi magari non ne era a conoscenza che a Beirut ci sono anche degli italiani (ad esempio i militari della Brigata Sassari, ma ci sono anche civili) molti commentatori, per fortuna non tutti, utilizzano la possibilità di rispondere al premier per farfugliare quattro parole in croce sentite e lette nel peggiori bar sovranisti. Ci sono quelli che capiscono solo che se non sei italiano sei immigrato e quindi se gli parli di libanesi risponde che l’Italia deve “rimpatriare ... Leggi su nextquotidiano

AMorelliMilano : La cassa integrazione non è ancora arrivata e così questo ristoratore (a cui va tutta la nostra solidarietà) ha dec… - AMorelliMilano : Qui sempre centro di accoglienza 'Villa Sikania'(AG). Guardate quanti poliziotti e militari (a cui va la nostra sol… - ksnt63 : RT @neXtquotidiano: #Conte, la solidarietà a #Beirut e i sovranisti che rispondono “prima gli italiani” - arcanodavvero : RT @neXtquotidiano: #Conte, la solidarietà a #Beirut e i sovranisti che rispondono “prima gli italiani” - Keynesblog : RT @neXtquotidiano: #Conte, la solidarietà a #Beirut e i sovranisti che rispondono “prima gli italiani” -

Ultime Notizie dalla rete : Conte solidarietà Recovery Fund, c’è l’accordo. Michel: l’Europa è più forte. Merkel e Macron placano i «frugali» Corriere della Sera