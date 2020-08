Ciak si Gira, un progetto per portare i ragazzi sul set (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fin da quando, a marzo, l’Italia si è fermata per il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, il primo pensiero di noi operatori del progetto Ciak si Gira sostenuto grazie al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è stato: “Come possiamo riuscire a non perdere l’entusiasmo che i ragazzi hanno dimostrato in questi primi mesi di attività, come possiamo continuare a trasmettergli la passione e l’amore per questo mestiere così affascinante: fare cinema e fare televisione.”A questi interrogativi abbiamo risposto iniziando delle video-lezioni con i docenti della Fake che hanno organizzato, via Zoom, delle lezioni che potessero rendere partecipi, coinvolti e attivi i ragazzi. Una full-immersion nello studio del linguaggio ... Leggi su huffingtonpost

Fin da quando, a marzo, l’Italia si è fermata per il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, il primo pensiero di noi operatori del progetto Ciak si Gira sostenuto grazie al Fondo per il contrasto del ...

Pupi Avati a piazza del Popolo: «Si gira!»E «torna» l’arte tra via Nizza e Testaccio

A piazza del Popolo il regista Pupi Avati sta girando i primi ciak del suo prossimo film «Lei mi parla ancora». Le riprese sono partite due giorni fa: nel cast figurano, tra gli altri, Renato Pozzetto ...

