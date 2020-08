Cessione Roma, tifosi euforici in attesa dell’annuncio. E Friedkin è già un idolo: “E’ l’unico uomo degno” [GALLERY] (Di mercoledì 5 agosto 2020) Cessione Roma – Si susseguono frenetiche le news riguardanti il passaggio di proprietà in casa giallorossa, tra ultimatum, offerte concrete, rilanci, interessi e tempistiche ridotte. E così, secondo quanto trapela direttamente dal Kuwait, l’unico avversario di Friedkin nella corsa all’acquisto del club capitolino – Al Baker – si sarebbe ritirato definitivamente, spianando la strada al magnate texano che nel frattempo aveva rilanciato di altri 30 milioni. Adesso, la strada per lui sembra spianata e si attendono soltanto le novità da Pallotta. Sono i tifosi giallorossi i primi ad attendere ulteriori aggiornamenti. Stanno vivendo, euforici, le ultime ore calde, tra social, tv, radio, giornali. Sono ormai stanchi della vecchia proprietà e, al ... Leggi su calcioweb.eu

