CdM - Totti a Castel Volturno: ha assistito all'allenamento, poi chiacchierata con Gattuso (Di mercoledì 5 agosto 2020) Ieri nel ventre del centro sportivo di Castel Volturno, è sbucato Francesco Totti. L'ormai ex capitano della Roma ha fatto visita al Napoli ed in particolare a Gennaro Gattuso, in vista della sfida di sabato contro il Barcellona. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : CdM - Ieri Totti a Castel Volturno: ha assistito all'allenamento, poi chiacchierata con Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : CdM Totti CdM - Ieri Totti a Castel Volturno: ha assistito all'allenamento, poi chiacchierata con Gattuso Tutto Napoli CdM - Ieri Totti a Castel Volturno: ha assistito all'allenamento, poi chiacchierata con Gattuso

Ieri nel ventre del centro sportivo di Castel Volturno, è sbucato Francesco Totti. L'ormai ex capitano della Roma ha fatto visita al Napoli ed in particolare a Gennaro Gattuso, in vista della sfida di ...

Ieri nel ventre del centro sportivo di Castel Volturno, è sbucato Francesco Totti. L'ormai ex capitano della Roma ha fatto visita al Napoli ed in particolare a Gennaro Gattuso, in vista della sfida di ...