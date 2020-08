Caso Embraco, Cirio: “Da parti in causa serve risposta chiara” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Seguo la vicenda Embraco ormai da due anni ed è inammissibile che solo oggi, per la prima volta, si siano trovati seduti alla stesso tavolo in modo chiaro tutti i soggetti toccati da questa situazione”, così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio commenta la vicenda dell’azienda all’uscita dal tavolo in Prefettura. “Capisco perfettamente la frustrazione e la rabbia dei lavoratori che si sentono presi in giro dall’azienda, ma anche dalle istituzioni. Per questo crede che sia fondamentale scoprire le carte in modo chiaro. Ho chiesto, quindi, a Invitalia una data certa a settembre per indicare se esiste un piano di salvataggio”, ha spiegato Cirio. “Nel Caso non ci fosse è necessario saperlo perché dobbiamo essere coscienti ... Leggi su nuovasocieta

