Angelo Binaghi: “Atp vuole che gli Internazionali d’Italia si disputino su 10 giorni” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Il fatto che Madrid sia saltato per noi agonisticamente e organizzativamente è un grande vantaggio. Ci hanno anche chiesto di allungare, andare a 96 giocatori, e loro ci pagherebbero la differenza di montepremi. All’Atp abbiamo detto che ne parleremo dopo il prossimo Dpcm perché se entra un po’ di pubblico e possiamo fare tre sessioni in più non solo si bilanciano i conti ma facciamo un regalo a tutti“. Lo ha dichiarato il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, a margine della Giunta del Coni a Roma in merito alle possibili novità sugli Internazionali d’Italia 2020. “L’ATP ci sta sollecitando, e oggi ho scritto al ministro, riguardo il salvacondotto per i giocatori che arrivano a New York che possano non fare la quarantena perché altrimenti non si ... Leggi su sportface

sportface2016 : RT @matmosciatti11: Angelo #Binaghi, presidente #FIT: 'L'#ATP ci ha chiesto di allungare gli @InteBNLdItalia a 10 giorni con tabellone a 96… - matmosciatti11 : Angelo #Binaghi, presidente #FIT: 'L'#ATP ci ha chiesto di allungare gli @InteBNLdItalia a 10 giorni con tabellone… - Tennis_Ita : Angelo Binaghi: 'Siamo stati il primo sport a riaprire, ora la terza fase' - sportface2016 : #Tennis, le dichiarazioni del presidente della #FederTennis Angelo #Binaghi in diretta su #SuperTennis -

Ultime Notizie dalla rete : Angelo Binaghi Binaghi senza ostacoli verso il sesto mandato. Sport e Salute banchetta sui resti del CONI Ubi Tennis Angelo Binaghi: "Siamo stati il primo sport a riaprire, ora la terza fase"

Angelo Binaghi non sembra dimenticare nessuno nel suo bilancio sulla gestione dell'emergenza, proseguito in linea con le riaperture e con i numerosi tornei in programma nel Bel Paese. Il Presidente ...

Binaghi senza ostacoli verso il sesto mandato. Sport e Salute banchetta sui resti del CONI

Si prospetta la quarta elezione di fila senza avversari per Angelo Binaghi, che rimarrà al vertice della FIT fino a Parigi 2024. Ma dove si terrà l'assemblea, in regime di COVID-19? Un recap di come S ...

Angelo Binaghi non sembra dimenticare nessuno nel suo bilancio sulla gestione dell'emergenza, proseguito in linea con le riaperture e con i numerosi tornei in programma nel Bel Paese. Il Presidente ...Si prospetta la quarta elezione di fila senza avversari per Angelo Binaghi, che rimarrà al vertice della FIT fino a Parigi 2024. Ma dove si terrà l'assemblea, in regime di COVID-19? Un recap di come S ...