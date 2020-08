Accise sul Diesel per tutelare l’ambiente, ma gli italiani pagherebbero 5 miliardi in più (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha avviato nei giorni scorsi una consultazione pubblica online sulle proposte di riduzione dei “sussidi ambientalmente dannosi”. Uno dei primi provvedimenti potrebbe riguardare proprio il Diesel. La benzina costa più del Diesel: 1,28 euro al litro, per l’esattezza. Ma le cose potrebbero presto cambiare e il gasolio potrebbe costare più … L'articolo Accise sul Diesel per tutelare l’ambiente, ma gli italiani pagherebbero 5 miliardi in più proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

