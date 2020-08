WTA Palermo – Esordio vincente per Camila Giorgi: sconfitta in due set Rebecca Peterson (Di martedì 4 agosto 2020) Dopo i successi di Errani, Cocciaretto e Paolini nella giornata di ieri, un’altra tennista italiana si unisce al lotto delle giocatrici che hanno superato con successo l’Esordio nel WTA di Palermo. Stiamo parlando di Camila Giorgi, attuale numero 89 del ranking mondiale femminile, che sulla terra rossa del torneo siciliano, il primo a ripartire ufficialmente dopo la pandemia di Coronavirus, ha avuto ragione della svedese Rebbecca Peterson (numero 44 WTA) in due set, vinti con il punteggio di 7-5 / 6-4.L'articolo WTA Palermo – Esordio vincente per Camila Giorgi: sconfitta in due set Rebecca Peterson SPORTFAIR. Leggi su sportfair

