Ufficiale: i verdetti del campionato Primavera: vince l’Atalanta, retrocede il Napoli (Di martedì 4 agosto 2020) Il Consiglio Federale riunto in data odierna ha definito l’esito dei campionati Primavera 1 e Primavera 2 2019/20 ed i verdetti nonostante la sospensione definitiva per il Coronavirus. Ecco il comunicato. “Stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo già adottato in altri campionati, il Consiglio ha assegnato lo scudetto 2020 all’Atalanta e ha deliberato la retrocessione di Chievo, Napoli e Pescara. Conseguentemente risultano promosse al campionato Primavera 1 le società Milan, Ascoli e Spal. Per quanto riguarda il campionato Primavera femminile, stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo, Juventus e Roma risultano vincenti dei due gironi. Per ... Leggi su alfredopedulla

