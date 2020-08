Totti in visita a Castel Volturno: “Tutta Italia tifa per il Napoli” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Sorpresa, inaspettata, per mister Gattuso che oggi ha avuto la visita di Francesco Totti, insieme all’ex romanista Vincent Candela. Il “Pupone” si è così recato al centro sportivo del Napoli di Castel Volturno dove gli azzurri stanno preparando il match col Barcellona. “Speriamo che il Napoli passi – ha spiegato Totti ai microfoni di Sky – tutta Italia tifa per il Napoli a Barcellona“. “Come ho trovato Gattuso? In grande forma – continua l’ex capitano della Roma, parlando anche del giovane Zaniolo – Capello ha detto che può vincere il Pallone d’Oro? La strada è lunga, ora ... Leggi su anteprima24

