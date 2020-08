Temptation Island, Manila Nazzaro dalla parte di Antonella: “Non so se potrei perdonare Pietro” (Di martedì 4 agosto 2020) Manila Nazzaro torna a parlare della sua esperienza a Temptation Island, il reality di Canale 5 da cui è uscita insieme al compagno Lorenzo Amoruso. Non tutte le coppie che si erano presentate alla partenza del programma sono però riuscite a rimanere unite. È quello che è successo ad Antonella Elia e al compagno, l’attore Pietro delle Piane: la coppia è scoppiata e la Elia ha deciso di lasciare il programma da sola. Ma secondo la Nazzaro l’attrice potrebbe perdonare Pietro e i due potrebbero tornare insieme. La Nazzaro: “Ho vissuto molto le emozioni di Antonella“ Se la Nazzaro ha lasciato il programma innamorata più che mai di ... Leggi su thesocialpost

Manilanazzaro : La mia intervista per @VanityFairIt grazie a @MarioManca - stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - toysblogit : Temptation Island, l'ex di Antonella Elia rivela: 'Pietro Delle Piane è indifendibile… - sixrowland : ultima cosa i programmi della de filippi sono l'emblema della tv spazzatura per me non sono neanche trash perché un… -