Sorelle, cosa è successo nella precedente puntata, dove eravamo rimasti (Di martedì 4 agosto 2020) Sorelle, cosa è successo nella precedente puntata, dove eravamo rimasti Su Rai 1 torna in replica la serie televisiva con protagonista Anna Valle, Sorelle. La storia segue Chiara, un avvocato di successo che dirige a Roma il suo studio con abilità. La sua vita subisce uno scossone quando la informano che sua sorella Elena è scomparsa. Chiara è costretta a mettere in pausa la sua vita per precipitarsi dai nipoti a Matera, la città dov’è nata e dalla quale è scappata tanti anni prima, prendendo le distanze da una famiglia che l’è sempre calzata stretta. Ma la scomparsa di sua sorella azzera tutto: che fine avrà fatto Elena? La ... Leggi su tpi

