SIT, informativa sull’acquisto di azioni proprie (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – SIT rende noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’assemblea degli azionisti il 6 maggio 2020 ed avviato in pari data, tra il 27 e il 31 luglio 2020, ha acquistato 1.250 azioni ordinarie SIT ad un prezzo medio unitario di 4,6900 euro per azione e per un controvalore complessivo pari a 5.862,50 euro. A seguito di tali acquisti la Società possiede, al 31 luglio, un totale di 199.136 azioni proprie, pari allo 0,7963 % del capitale sociale. Intanto, a Piazza Affari, spicca il volo SIT che si attesta a 4,58 euro, con un aumento del 2,46%. Leggi su quifinanza

