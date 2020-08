Scappano di casa e vanno in hotel: ritrovati due minorenni (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hanno solo 13 e 16 anni i due ragazzini del Bangladesh che sono scappati di casa e poi si sono rifugiati in un hotel nei pressi di piazza Garibaldi. Qui, ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso dell’attività i poliziotti sono intervenuti presso un hotel di piazza Garibaldi dove hanno rintracciato i due minori che il giorno prima si erano allontanati dalle proprie abitazioni; i due giovani sono stati riaffidati ai familiari. Inoltre, in corso Arnaldo Lucci gli agenti hanno bloccato due uomini di 39 e 52 anni, napoletani con precedenti di polizia, e li hanno denunciati poiché sorpresi a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo; tra l’altro, il 52enne ... Leggi su anteprima24

