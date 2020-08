Palermo, nodo allenatore: spunta l’idea Diana, Boscaglia resta in cima alla lista. La situazione (Di martedì 4 agosto 2020) La panchina del Palermo resta un rebus.Prosegue la ricerca del tecnico per il club rosanero, tra nomi sfumati e nuovi ingressi nella lista dei tecnici. Un nodo che il duo dirigenziale Sagramola e Castagnini non è ancora riuscito a sciogliere, nonostante, ormai, manchi pochissimo all'inizio del ritiro estivo. L’ultimo nome accostato al club di viale del Fante - scrive l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello Sport' - è quello di Diana, ex terzino rosanero che l'amministratore delegato conosce bene (lo ha portato a Palermo nel 2006), reduce da un’esperienza più che positiva sulla panchina del Renate."Per l’ex terzino del Palermo e della Nazionale (41 presenze e 2 gol in rosanero, 13 apparizioni e una rete in maglia azzurra) ... Leggi su mediagol

WiAnselmo : #Palermo, nodo allenatore: spunta l'idea Diana, Boscaglia resta in cima alla lista. La situazione - Mediagol : #Palermo, nodo allenatore: spunta l'idea Diana, Boscaglia resta in cima alla lista. La situazione - zazoomblog : Palermo nodo allenatore: incassati una serie di “no” i rosanero tengono d’occhio Vivarini e Auteri - #Palermo… - Mediagol : #Palermo, nodo allenatore: incassati una serie di “no”, i rosanero tengono d’occhio Vivarini e #Auteri - WiAnselmo : #Palermo, nodo allenatore: incassati una serie di 'no', i rosanero tengono d'occhio Vivarini e Auteri… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo nodo Palermo, nodo allenatore: incassati una serie di “no”, i rosanero tengono d’occhio Vivarini e Auteri Mediagol.it Modello Genova in Sicilia? Ecco le opere che si possono realizzare

Ha taglia il nastro e fatto il segno della croce mentre il vescovo di Cefalù benedicvae il viadotto maledetto. Ma Paola De Micheli, subito dopo, aveva mostrato un realismo materialistico: «Vi voglio d ...

Il Palermo a caccia di un allenatore, anche Castori dice no

Raffica di "no grazie" al Palermo per la panchina. L’ultimo, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, è arrivato da Castori, allenatore del Trapani, che al momento ha altro a ...

Ha taglia il nastro e fatto il segno della croce mentre il vescovo di Cefalù benedicvae il viadotto maledetto. Ma Paola De Micheli, subito dopo, aveva mostrato un realismo materialistico: «Vi voglio d ...Raffica di "no grazie" al Palermo per la panchina. L’ultimo, come scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, è arrivato da Castori, allenatore del Trapani, che al momento ha altro a ...