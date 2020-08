Niente mascherine fino a sei anni e giocattoli "assegnati". All'asilo si riparte così (Di martedì 4 agosto 2020) Niente mascherine per i bambini fino a 6 anni nelle scuole dell'infanzia a differenza del personale scolastico. A confermarlo sono le Linee Guida approvate dalla Conferenza unificata in vista della ripresa delle attività educative a settembre. Non sarà necessaria la misurazione della temperatura, ma bimbi e personale non dovranno presentare problemi respiratori né essere stati in quarantena negli ultimi 14 giorni. Poi uscite differenziate, piccoli suddivisi in gruppi e giocattoli già assegnati, accanto alle buone pratiche di igiene da seguire alla lettera. Anche gli arredi potranno essere modificati per svolgere attività didattica nel rispetto dei canoni di sicurezza. Per le mense valgono gli stessi criteri adottati per le aule, dalla ... Leggi su iltempo

SchoolrHQ : Gruppi stabili, misure di #igiene, niente #mascherine per i #bambini. Il testo fornisce indicazioni organizzative s… - hurree16 : RT @ilriformista: #Scuola, le linee guida anti-#covid: niente mascherine e misurazione febbre per i bimbi da 0 a 6 anni - rosatoeu : Scuola e Covid, approvate le linee guida da 0 a 6 anni per riaprire nidi e materne. Gruppi stabili, misure di igien… - infoitinterno : Linee guida per la ripresa della scuola: niente mascherine per i bimbi fino a 6 anni - IlSedutomulo : RT @OverlookHotel71: #Trump e ora pure il suino padano consigliano l'uso delle mascherine. Per forza poi i coglioni che li seguono non ci… -