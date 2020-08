Migranti: nave quarantena lascia Lampedusa e torna a Porto Empedocle (Di martedì 4 agosto 2020) Palermo, 4 ago. (Adnkronos) – La nave quarantena ‘Gnv Azzurra’ ha lasciato Lampedusa per fare ritorno a Porto Empedocle dove dovrebbe arrivare in nottata. Sono circa 300 i Migranti trasbordati sulla nave traghetto a Lampedusa, a fronte di circa 700 ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Lo stop è stato dovuto al forte vento. Ma secondo quanto apprende l’Adnkrtonos dovrebbe tornare giovedì a Lampedusa. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

