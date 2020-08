Messina, scompare insieme al figlio di 4 anni dopo un incidente: apprensione per Viviana Parisi (Di martedì 4 agosto 2020) Sono ore di apprensione per la famiglia di Viviana Parisi, una donna di 43 anni residente a Venetico, in provincia di Messina, scomparsa ieri insieme al figlio Gioele di 4 anni. Di donna e figlio non si avrebbero più tracce da ieri mattina, 3 agosto, intorno alle 10.30 del mattino. dopo una prima perlustrazione da parte della Polizia, sempre nella giornata di ieri, è stata ritrovata l’auto su cui viaggiavano madre e figlio: la vettura è stata ritrovata sull’autostrada A20 con evidenti segni dovuti ad un sinistro stradale. Viviana Parisi, scompare insieme al figlio ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Messina scompare Messina, scompare col figlio di 4 anni dopo lo schianto in autostrada: fuga nelle campagne, ipotesi da brividi Liberoquotidiano.it Incidente sull’autostrada, mamma e figlio scomparsi nel nulla dopo lo scontro

La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio Joele di 4 anni. I due sono comparsi dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A20 M ...

Mamma e bimbo scomparsi dopo incidente, proseguono ricerche

Proseguono le ricerche per ritrovare Viviana Parisi , 43 anni e il figlioletto di 4 anni Gioele, scomparsi ieri mattina dopo aver avuto un incidente stradale sulla A 20 Messna Palermo, nei pressi di C ...

La Polizia di Stato sta cercando da ieri pomeriggio Viviana Parisi, 43 anni, e il figlio Joele di 4 anni. I due sono comparsi dopo essere stati coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A20 M ...Proseguono le ricerche per ritrovare Viviana Parisi , 43 anni e il figlioletto di 4 anni Gioele, scomparsi ieri mattina dopo aver avuto un incidente stradale sulla A 20 Messna Palermo, nei pressi di C ...