Maltempo, piogge violente in Veneto: alluvione a Solagna – VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Continua l’ondata di Maltempo che ha investito il nord Italia in questi giorni. In Veneto si registrano forti piogge e alluvioni nel vicentino a Solagna: allagamenti e danni In tutto il nord Italia continua l’ondata di Maltempo. Stavolta particolarmente colpito il Veneto, più precisamente il Bassanese e il vicentino. A causa di un’improvvisa alluvione a Solagna, l’accesso al paese rimane bloccato. Un fiume di fango e detriti ha intasato le strade, le piogge torrenziali hanno sradicato alberi e provocato grossi problemi alla viabilità cittadina. Il fiume nel piccolo comune è esondato, a causa della violenti piogge, e in alcuni punti è arrivato al livello della strada ... Leggi su bloglive

