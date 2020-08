Libano, ferito un militare italiano in un’esplosione al porto di Beirut (Di martedì 4 agosto 2020) Una forte esplosione avvenuta all’interno del porto di Beirut ha coinvolto un team della missione Unifil. Un militare italiano del contingente ha riportato lievi ferite. È stato lo stesso militare a informare direttamente i familiari sul suo stato di salute. Sul posto, in stretto coordinamento con le forze di sicurezza libanesi, sono intervenuti i soccorsi del Sector West di Unifil che stanno provvedendo all’evacuazione del personale. Sono in corso gli accertamenti da parte di Unifil e delle forze di sicurezza libanesi per accertare la dinamica dell’accaduto. “Grande solidarietà al popolo libanese così duramente colpito. Ho raggiunto telefonicamente il comandante Stefano Del Col, che guida la Missione Unifil in Libano. ... Leggi su tpi

