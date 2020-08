L’Aquila brucia: fiamme verso il centro abitato e gente in strada (Di martedì 4 agosto 2020) L’incendio scatenato a L’Aquila risulta essere di origine dolosa, come dimostrato dal ritrovamento di alcuni inneschi. I roghi si sono spostati verso il centro, minacciando il quartiere Pettino. Alle 6:30 di mattina è stato dato il via alle operazioni canadair. Nel frattempo, nella notte, diversi cittadini sono scesi in strada preoccupati. L’incendio che stava flagellando … L'articolo L’Aquila brucia: fiamme verso il centro abitato e gente in strada proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : PRIORITÀ Il governatore a tavola mentre l’Aquila dichiara un nuovo stato d’emergenza [di @IlariaProietti] #edicola… - fattoquotidiano : Incendi L’Aquila, lite tra un cittadino e il sindaco Biondi in un locale di Teramo: “Città brucia e lei è in discot… - Corriere : L’Aquila brucia ancora: roghi verso il centro abitato, gente in strada - arialuce1 : RT @Corriere: L’Aquila brucia ancora: roghi verso il centro abitato, gente in strada - GiulianaDaniel2 : RT @iannetts70: -

