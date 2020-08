“Il Covid-19? Una prova di guerra biologica” (Di martedì 4 agosto 2020) “Il Covid-19? Una prova di guerra biologica”. A parlare non è un sedicente “complottista” ma uno dei più noti e stimati medici russi, il professor Leonid Roshal, presidente dell’Istituto di ricerca di chirurgia pediatrica, intervistato dalla rivista Forbes. “Quando analizzo la situazione attuale, capisco che si tratta di una prova per la guerra biologica”, ha … “Il Covid-19? Una prova di guerra biologica” InsideOver. Leggi su it.insideover

fattoquotidiano : Migranti, Conte: “Non possiamo tollerare che si entri in modo irregolare, né vanificare sforzi fatti per il Covid.… - petergomezblog : Gli abusivi della Cig: 600 volte i “furbi” del reddito. La Cassa erogata impropriamente per il Covid ammonta a 2,7… - PaolaTavernaM5S : Bisogna essere seri, #rimpatriare subito chi è sbarcato irregolarmente in Italia e chiedere ulteriore sostegno dai… - Maurizio2L : @agorarai @ignaziocorrao Oltretutto arrivano da noi già infettati dal covid ! Cosa facciamo ? li mettiamo sulle nav… - emycast1968 : RT @BelpietroTweet: Il ministro Francesco Boccia tenta di difendere i migranti ma alla fine è costretto ad ammettere che il 25% dei contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Covid Vaccino Coronavirus, Russia: vaccinazione di massa per ottobre Corriere della Sera