"Guardatelo bene in quel momento così intimo". Michelle Hunziker, le pazzesche (e inattese) parole sul marito Tomaso (Di martedì 4 agosto 2020) Michelle Hunziker va in vacanza. Relax meritato con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste. Destinazione Alto Adige. Un po' di tempo dedicato alle escursioni alle cascate di Riva, in Valle Aurina. Ma diventa virale, sui social, la dedica che fa al marito, rispondendo ai follower. “Spesso mi chiedete come si fa a riconoscere il vero amore – scrive Michelle -. Il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d'amare osservatela bene mentre dorme, in quel momento così intimo, così vulnerabile… guardatela bene. Sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nell'osservarla. Vi renderete conto di amare ogni ... Leggi su liberoquotidiano

Guardatelo bene. Non adesso, che è diventato invisibile, guardatelo nei giorni in cui il mondo intero lo celebrava e tutto sembrava ridergli intorno, ditemi se l’avete mai visto per un secondo aprire ...

