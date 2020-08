Dl Agosto, Catalfo: “Ora sussidi legati a politiche attive” (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – “Con un percorso graduale dobbiamo passare da politiche passive a misure attive”. Questa la nuova linea del Governo annunciata dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo per evitare una pesante crisi occupazionale quando finirà il “divieto di licenziare” e quando terminerà la cassa integrazione Covid-19. “Nella primissima fase dell’emergenza con gli ammortizzatori sociali e lo stop ai licenziamenti – ha affermato Catalfo in un’intervista ad Avvenire – abbiamo fatto sì che si tutelassero milioni di posti lavoro e le attività di migliaia di imprenditori, come hanno dimostrato studi nazionali e internazionali. Ora dobbiamo continuare ad accompagnare le imprese con l’utilizzo di ammortizzatori sociali, offrendo però alle ... Leggi su quifinanza

Today_it : Reddito di emergenza, si va verso un'altra proroga. Catalfo: 'Ha funzionato bene' - PrimaStampa_eu : Proroga Naspi per altri due mesi inserita nel Decreto di Agosto. Dunque si dà seguito a quanto già annunciato antic… - metfirenze : Ammortizzatori sociali, Grieco e le Regioni incontrano la ministra Catalfo il 5 agosto - kornfeind : Top news today: Decreto agosto, le associazioni incontrano i ministri Catalfo e Franceschini |… - lagenziaviaggi : Decreto agosto, le associazioni incontrano i ministri Catalfo e Franceschini -