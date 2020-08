Covid-19, in Russia obbligo di mascherina sui mezzi: multate 42mila persone (Di martedì 4 agosto 2020) Per contrastare il Covid-19, anche in Russia è obbligatorio indossare la mascherina sui mezzi di trasporto. Da metà maggio a metà luglio, sono stati multati 42mila passeggeri La Russia è il quarto paese al mondo per numero di contagi da Covid-19. Superata quota 850mila positivi, la situazione continua a preoccupare il governo nazionale. Dallo scorso … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Adnkronos : #Covid, in #Russia oltre 860mila casi accertati - Agenzia_Ansa : #covid In #Russia il #vaccino sarà pronto in autunno e sarà gratuito per tutti #ANSA - AncoraFischia : La #Russia sarà il primo Paese a diffondere il vaccino anti #covid-19 - RadioItaliaIRIB : Russia, entro ottobre avvio vaccinazione anti Covid - remocontro_it : La corsa al vaccino anti-Covid - Russia: «Completati i test, siamo pronti» - - -