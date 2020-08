Beirut: feriti due militari italiani, altri sotto choc (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA, 04 AGO - Due militari italiani sono rimasti feriti in modo non grave in seguito alle esplosioni avvenute a Beirut, mentre altri sono sotto osservazione perché in stato di choc. Lo apprende l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

