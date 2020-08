Beautiful, casting news americane: SALLY SPECTRA uscirà di scena!!! (Di martedì 4 agosto 2020) Per SALLY SPECTRA, nelle puntate americane di Beautiful, pare essere arrivato il capolinea. O, almeno, così sembra annunciare la sua interprete Courtney Hope, che, in un post su Instagram, ha segnalato con un po’ di tristezza la fine inaspettata della sua permanenza nella soap:Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 4 agosto 2020Una fine improvvisa per un monumentale viaggio. Gli ultimi tre anni sono stati meravigliosi e, sebbene non sappia cosa riservi il futuro, questo capitolo per SALLY deve finire. Amo il cast e la troupe di The Bold And The Beautiful e sentirò la loro mancanza, ma aspetterò il giorno in cui potremo nuovamente divertirci insieme. Alcune cose non sono controllabili, ma ringrazio i fan per il loro incessante ... Leggi su tvsoap

