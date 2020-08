Alena Seredova svuota l’auto allagata dal temporale con una tazza: “Bello avere la cabrio” (Di martedì 4 agosto 2020) I temporali estivi di queste ore hanno giocato un brutto scherzo ad Alena Seredova. La showgirl, appena diventata mamma tris della piccola Vivienne, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui la si vede intenta a svuotare con una tazza gli interni della sua auto cabrio, completamente allagati dalla pioggia. L’allerta meteorologica in Toscana – Alena sta trascorrendo le vacanze in Versilia con la famiglia – era scatta all’alba di lunedì mattina, ma evidentemente la showgirl non ha seguito le previsioni meteo e si è scordata di chiudere il tettuccio della sua Jeep. Sedili fradici, portaoggetti e ogni vano rimasto a cielo aperto ricolmo di acqua piovana. Un inconveniente che Alena Seredova ha affrontato comunque con ... Leggi su ilfattoquotidiano

