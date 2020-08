Zaia | ‘Coi centri per migranti più focolai di Covid in Italia’ (Di lunedì 3 agosto 2020) Il governatore del Veneto, Luca Zaia, accusa i migranti di alimentare i focolai in Italia. “Senza di loro ne avremmo avuti molti di meno”. Luca Zaia, governatore del Veneto, si scaglia contro gli sbarchi dei migranti ed attribuisce a questa continua circostanza che da sempre genera polemiche il sorgere di diversi focolai di Covid. LEGGI … L'articolo Zaia ‘Coi centri per migranti più focolai di Covid in Italia’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

AM_Porta : @giure99 Vuoi mettere coi camici di Fontana o le idiozie di un Toti al quale non affiderei nemmeno il mio gatto...… - BlekMacigno5 : @GandalfRosso Varda che I gà incomisià coi I terroni no ve ricorde più forsa Vesuvio o eterna scritto con vernice v… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia ‘Coi Zaia: «La frase sui cinesi che mangiano topi vivi? Mi è uscita male» Corriere della Sera