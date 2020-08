Virologo Pregliasco: “Rischio di un nuovo lockdown incombe” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Esclude la necessità di un nuovo lockdown? Sono ottimista ma prudente, il rischio incombe”. Lo ha dichiarato Fabrizio Pregliasco, Virologo dell’università degli studi di Milano, risponde alla domanda di Affaritaliani.it su come stia andando il contagio da Covid-19 nel nostro Paese. “Una seconda ondata – ha proseguito Pregliasco – deve essere il modello a cui prepararsi per affrontare quello che potrà succedere se la capacità di individuare i focolai verrà meno e se i comportamenti degli italiani non saranno sufficientemente corretti. I focolai erano attesi, tipici di un andamento ora endemico della malattia”. Leggi su sportface

