Veicolo rubato in viaggio verso sud: polizia blocca furgone 'sospetto' dopo inseguimento in A14 (Di lunedì 3 agosto 2020) Ennesimo Veicolo rubato in viaggio verso sud. E' quello rintracciato in A14 dalla polizia stradale di Vasto Sud e che è costato una denuncia al conducente, un giovane di Cerignola. Il fatto è successo ... Leggi su foggiatoday

gmdb : @Stefaniaboh_ @Annadrx00 Ormai ci sono app che dicono se un veicolo è assicurato o no e pure se è rubato... io uso Altolà - rivieraoggi : In auto un bastone, un distintivo (rubato) di una vigilanza privata e la chiave di un veicolo: denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Veicolo rubato Ennesimo veicolo rubato in viaggio verso sud: la stradale blocca un autocarro sull'A14, denunciato il conducente ChietiToday L’auto che si era inabissata nel Po è stata recuperata. FOTO

A bordo non è stato trovato nessun corpo. Determinante nelle operazioni il ragno meccanico messo a disposizione dalla Bacchi di Boretto. Si tratta di un veicolo rubato BORETTO (Reggio Emilia) – Dopo d ...

Vasto, furto di un autocarro Iveco Daily: denunciato 28enne

VASTO – Nel notte del 1° agosto 2020, nell’ambito dei servizi di vigilanza autostradale mirati a rafforzare il pattugliamento per l’esodo estivo, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Va ...

A bordo non è stato trovato nessun corpo. Determinante nelle operazioni il ragno meccanico messo a disposizione dalla Bacchi di Boretto. Si tratta di un veicolo rubato BORETTO (Reggio Emilia) – Dopo d ...VASTO – Nel notte del 1° agosto 2020, nell’ambito dei servizi di vigilanza autostradale mirati a rafforzare il pattugliamento per l’esodo estivo, il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Va ...