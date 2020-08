Vanja in città diretto da Rita Maffei 4 e 5 agosto a Udine (Di lunedì 3 agosto 2020) Il progetto Vanja in città è ispirato al film di Louis Malle, “Vanya sulla 42a strada”.Nel 1989 il regista teatrale André Gregory raduna un gruppo di attori per allestire lo “Zio Vanja“ di Cechov nella versione contemporanea adattata da David Mamet. Provarono per due anni al Victory Theatre di New York senza mai andare in scena. Nel 1994, il grande Louis Malle ha iniziato a filmare le prove dello spettacolo ambientandolo nel New Amsterdam, un vecchio teatro fatiscente sulla 42a Strada, destinato alla demolizione.La compagnia del CSS ritorna a fare teatro, dopo i mesi di lontananza forzata dal palcoscenico, partendo da questa suggestione: aprire le prove di Vanja in città al pubblico, cercando i sentimenti e i dialoghi intimi di Cechov nei luoghi aperti di ... Leggi su udine20

