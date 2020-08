Tivoli, rapina aggravata: boom di arresti da parte della Polizia (Di lunedì 3 agosto 2020) Due diversi episodi e 3 persone arrestate. E’ stata notificata pochi giorni fa dagli agenti della Polizia di Stato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di M.S.M. e C.C., italiani rispettivamente di 32 e 29 anni. L’arresto dei due soggetti è stato disposto dall’Autorità Giudiziaria in relazione ad una serie di episodi, tra cui uno avvenuto il 15 maggio scorso in località Villa Adriana a Tivoli dove era stata consumata una rapina nei confronti di una 50enne. La vittima nella circostanza, aveva fornito alla Polizia la descrizione degli autori dell’aggressione. In particolare aveva raccontato che, mentre si trovava a passeggio con una sua amica, nel tardo pomeriggio era stata avvicinata da due giovani uno dei quali, dopo averle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

