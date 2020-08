SpaceX, il recupero della navicella di Elon Musk con a bordo i due astronauti americani: il video (Di lunedì 3 agosto 2020) SpaceX Crew Dragon è ammarata nel Golfo del Messico con successo. I due astronauti americani, Doug Hurley e Bob Behnken, hanno concluso il volo di prova dell’azienda privata guidata da Elon Musk senza intoppi. La missione era stata lanciata lo scorso 30 maggio dal Kennedy Space Center della Nasa. Nel video, il momento in cui la capsula viene recuperata dalle acque dalla nave Go Navigator. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

