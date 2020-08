Sondaggio: il 52% di voi è per il chiarimento e la conferma di Conte all’Inter (Di martedì 4 agosto 2020) Conte-Inter ai ferri corti: cosa fareste? chiarimento e conferma (52%) Rottura ormai insanabile (26%) Meglio ripartire da Allegri (21%) Foto: twitter Inter L'articolo Sondaggio: il 52% di voi è per il chiarimento e la conferma di Conte all’Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ElezioniUsa : #Minnesota - Sondaggio @ppppolls Presidente @JoeBiden (D) 52% (+10) @realDonaldTrump (R-inc.) 42% Indecisi 6% Met… - AMasterPotato : @PietroLazze ho notato una cosa: tornando al sondaggio 'vuoi tenere Iachini?' (prima della conferma) aveva il 30% d… - fable80 : Ci ripetono da mattina a sera che i sondaggi che registrano un alto consenso per Conte sono taroccati, poi un sonda… - ElezioniUsa : #BattlegroundStates - Sondaggio @MorningConsult (1/5) #Senato (#Arizona) @CaptMarkKelly (D) 52% (+16)… - ElezioniUsa : #BattlegroundStates - Sondaggio @MorningConsult (13/13) #Presidente (#ElectoralVotes) @JoeBiden 357 (180 sicuri, 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio 52%

(Teleborsa) – Confermata in forte espansione l’attività manifatturiera in Cina, che si porta al top dell’ultimo decennio, confermando la ripresa dell’economia cinese dopo la crisi innescata dalla pand ...Confermata in forte espansione l’attività manifatturiera in Cina. Secondo il sondaggio mensile condotto da Caixin e Markit, ad agosto, il PMI manifatturiero sale a 52,8 punti, dai 51,2 precedenti, olt ...